Eboli, primo Comune ad entrare progetto GRU: innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane

Il comune di Eboli è il primo Comune italiano a entrare nel progetto Gru. I comuni sono stati individuati tra i 102 rispondenti alla rilevazione dopo una prima selezione che ha coinvolto tutti i Comuni italiani tra i 25mila e i 250mila abitanti.

Il progetto

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con fondi PNRR, è attuato da esperti del Formez. (PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo Componente 1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA Investimento 2.3 -Competenze e capacità amministrativa Sub-investimento 2.3.2 – Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro).

Gli obiettivi

L’obiettivo strategico è quello di monitoraggio dell’attuazione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione. In sostanza si parte dall’individuare i punti di forza e quelli di debolezza dell’ente locale per andare ad incidere sullo sviluppo delle competenze, il coordinamento dell’azione amministrativa tra i diversi settori, l’individuazione delle soft skill dei dipendenti in modo da valorizzarle, l’innovazione dei processi e il miglioramento delle risposte in termini di servizi ai cittadini.

L’ingresso di Eboli nel panel del progetto, che prenderà il via con un incontro in presenza martedì 22 aprile con la dottoressa Maria Antonietta De Angelis (esperta Formez), si deve al grande sforzo dell’Ufficio Risorse Umane retto dal dott. Antonio Savi e alla ferrea volontà dell’Assessore al Personale Gianmaria Sgritta.

Eboli, dunque, non solo avrà la possibilità di migliorare strategicamente la gestione del personale ed efficientare i servizi in linea con la Riforma della Pubblica Amministrazione, ma verrà preso come modello di riferimento da disseminare negli altri enti locali delle stesse dimensioni. Il percorso avrà termine in linea con il PNRR a giugno 2026.

Le dichiarazioni

«Snellire i processi, valorizzare le competenze, migliorare i servizi – ha spiegato il vicesindaco e Assessore al Personale Gianmaria Sgritta – è uno degli obiettivi fondamentali che si è posto questa Amministrazione. Ed entrare a far parte del progetto Gru, ottenendo la collaborazione attiva dei maggiori esperti italiani del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Formez che ci aiuteranno in questo cambiamento, è un traguardo enorme. In un anno potremo fare passi da gigante».

«Un Comune che voglia davvero essere al servizio dei cittadini deve saper valorizzare le proprie risorse, ammettere le proprie debolezze e puntare a migliorare. – ha sottolineato il Sindaco Mario Conte – a questo servirà partecipare attivamente al progetto Gru».