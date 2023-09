Eboli: Presentato il calendario degli eventi per l’80esimo anniversario dell’operazione Avalanche

Si è tenuta questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Eboli la conferenza stampa di presentazione del calendario di eventi per l’ottantesimo anniversario dell’operazione Avalanche.

Tante le iniziative che interesseranno la città della Piana del Sele e che si aggiungeranno a quelle promosse in molti altri comuni a sud di Salerno per celebrare l’anniversario dello Sbarco alleato in Italia.

«Un articolato programma di manifestazioni per celebrare un evento che ha segnato la nostra Storia: Operation Avalanche 1943-2023. – ha dichiarato il Sindaco Mario Conte – Concerti, mostre, commemorazioni, rappresentazioni teatrali, spettacoli, convegni: ventidue giorni densi di attività per commemorare l’80° anniversario dello Sbarco degli Alleati sulle coste salernitane, azione decisiva per le sorti della Seconda Guerra Mondiale, la più grande operazione aeronavale del Mediterraneo e seconda, per importanza, solo a quella in Normandia. La sinergia con il MOA – Museum Operation Avalanche e diverse associazioni del territorio, riunite nel Comitato costituito dal Comune, ha consentito che Eboli diventasse l’epicentro delle iniziative provinciali per questa ricorrenza».

Il clou delle iniziative

Il primo cittadino ha focalizzato l’attenzione su due momenti clou: «Particolare rilevanza rivestiranno l’8 ed il 9 settembre, con le esibizioni della Fanfara dei Bersaglieri e della Banda della Nato, in una Piazza della Repubblica che sarà animata anche da eventi collaterali a tema».

«Un lungo viaggio nel tempo, ad onorare la memoria condivisa, che vedrà Eboli protagonista», ha concluso il primo cittadino.