Eboli, “Piantiamo un melograno”: un gesto di speranza contro il cancro infantile

Questa mattina presso la scuola dell’infanzia Nuova Favolandia di Eboli i volontari dell’associazione Marco Iagulli Odv insieme alla presidente Tiziana Iervolino hanno presentato un progetto unico nel suo genere rivolto ai bambini: una opportunità importante per trasmettere valori di sensibilità alla vita.

Un’iniziativa solidale

Una iniziativa solidale che ha parlato al cuore dei bambini e delle loro maestre. Una attività ludica che ha consegnato a tutti un grande messaggio di speranza. La Marco Iagulli odv è una onlus a sostegno del bambino oncologico e dell’oncologia pediatrica e ha all’attivo tante iniziative uniche e singolari. L’appuntamento di questa mattina, in collaborazione con la Fiagop, rientra proprio nell’articolata serie di attività rivolte alla divulgazione delle buone pratiche per sensibilizzazione a favore della Giornata Mondiale contro il cancro infantile.

Un melograno simbolico per aiutare la ricerca

«Piantare un alberello di melograno non è solo una azione da compiere fisicamente ma un gesto che accompagna un grande momento di sensibilizzazione e di benessere. Per i bambini, per le loro famiglie, per il personale scolastico, per le insegnati. Un progetto che aiuta a sensibilizzare alla vita attraverso la messa a dimora di un alberello che poi avrà necessariamente bisogno della cura e dell’amore di chi si ne occuperà nel tempo, per poter crescere e diventare un grande albero», hanno spiegato i volontari. “Seminare amore per raccogliere buoni frutti”, questo il claim dell’iniziativa che rientra anche tra le attività messe in programmazione da parte della dirigente scolastica di Nuova Favolandia. Si è trattato di un grande momento di divertimento per tutti gli alunni della scuola e di una importante lezione di vita.