Eboli piange la scomparsa di Rolando Scotillo, dirigente della Fisi-Sanità

Eboli è in lutto per la tragica scomparsa di Rolando Scotillo, dirigente della Fisi-Sanità. Durante la notte, un malore improvviso ha portato alla sua prematura dipartita.

la notizia del suo decesso si è diffusa velocemente non soltanto ad Eboli, città in cui viveva, ma anche nei tanti comuni della provincia di Salerno dove Scotillo era conosciuto per le sue battaglie in favore della sanità.

Un’ondata di cordoglio

Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio espressi alla sua famiglia da comuni cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni.

Un sindacalista attivo

Rolando Scotillo era un sindacalista attivo, conosciuto per le sue battaglie a difesa dell’ospedale di Eboli e per la sanità in tutta la regione Campana.

La sua dedizione e impegno hanno lasciato un segno significativo nella comunità locale e oltre.