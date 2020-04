VIDEO | Scotillo (FISI): “Nessun altro ospedale come quello di Agropoli?

“Non c’è nessun ospedale in Provincia di Salerno come quello di Agropoli, è l’unico che ha tutti i requisiti di legge”. A dirlo Rolando Scotillo, segretario FISI che invoca la riapertura del presidio agropolese. Secondo Scotillo la sanità in Regione Campania fa registrare ancora molte criticità, ecco perché è necessario investire sul settore. Questi ed altri argomenti sono stati affrontati nella nostra diretta.