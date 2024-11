Eboli, paura in località San Cataldo: auto si ribalta

Paura questa mattina in località San Cataldo ad Eboli dove un giovane alla guida di una utilitaria, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del veicolo che e si è ribaltato.

La ricostruzione

Paura per il conducente e per i residenti della popolosa zona che, avvertiti i rumori provenire dalla strada, hanno immediatamente immaginato il peggio e allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di via San Giovanni.

Gli interventi

I caschi rossi hanno provveduto a rimettere l’auto in asse che è stata poi successivamente recuperata. Per il conducente a quanto pare solo tanta paura e qualche escoriazione. Ma non si conosce ancora esattamente l’entità del sinistro.