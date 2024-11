Ancora un incidente mortale nel salernitano: la vittima aveva 18 anni

Una nuova tragedia della strada nel salernitano. Nella notte tra il 4 e il 5 novembre, a Colliano, un violento scontro tra un’auto e una moto ha causato la morte di un giovane centauro di 18 anni, Domenico Russo.

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale, in un tratto dove si sono già registrati altri incidenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Gli occupanti dell’auto, invece, se la sono cavata con qualche ferita lieve.

Le dinamiche dell’incidente

Le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso.

La notizia della morte di Domenico Russo ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Colliano, soprattutto per la giovane età della vittima. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network, dove amici e parenti si stringono attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.