Eboli: Partono i lavori per la nuova sede della Protezione Civile. “Un altro tassello nell’ampio piano di riqualificazione della Città”.

All’avanguardia, funzionale, efficace: la struttura, che sostituirà l’attuale prefabbricato in via Andrea Morrone, ospiterà gli uffici del Nucleo di volontari e del Centro Operativo Comunale, disponendo inoltre di una sala radio che consentirà le comunicazioni con i vari enti interessati durante le fasi emergenziali.

La consegna all’impresa appaltatrice

La consegna ufficiale all’impresa aggiudicatrice (C.R.G. srls), che ha vinto il bando di gara sul MePa per un importo di 56.333,36 euro, cui avevano partecipato 94 ditte, ha avviato l’intervento di manutenzione straordinaria progettato dall’Ufficio Comunale della Protezione Civile composto dall’ing. Lucia Rossi, dal dott. Mario Marchesano, dall’arch. Gelsomino Cetrulo e dall’ing. Saverio De Caro, anche in qualità di caponucleo.

Le dichiarazioni del sindaco di Eboli

“Insieme all’Assessore al ramo Antonio Corsetto e al Comandante della Polizia Municipale Mario Dura, sono felice di aver partecipato a questo momento in un luogo che presto (consegna dei lavori l’11 ottobre) sarà centro nevralgico per la sicurezza dell’intera comunità, in un’area ulteriormente riqualificata”, dichiara il Sindaco di Eboli Mario Conte attraverso un post apparso sulla sua pagina Facebook.