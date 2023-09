Eboli: parte dal Palasele la corsa della Nazionale Italiana di Futsal nell’Elite Round

L’appuntamento è fissato per venerdì 15 settembre, alle ore 20, presso gli impianti sportivi ebolitani di via dell’Atletica. Gli azzurri del ct Massimiliano Bellarte iniziano la seconda fase delle Qualificazioni, dopo aver passato l’ostacolo iniziale, vincendo il Main Round. Inserita nel girone con Repubblica Ceca e Spagna, oltre agli sloveni avversari all’esordio, la Nazionale tenterà di tornare alla massima competizione internazionale da cui manca dall’edizione 2016 disputata in Colombia.

L’appuntamento

Lo farà a partire da Eboli dove aveva giocato ad ottobre 2019, stavolta nella fase successiva e, soprattutto, a casa dei Campioni d’Italia della Feldi Eboli del Presidente Gaetano Di Domenico. L’ingresso al PalaSele è gratuito e l’invito a partecipare da parte della società sportiva, è rivolto a tutte le realtà associazionistiche locali di qualsiasi disciplina e categoria e alla cittadinanza locale.