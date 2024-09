Eboli, opere pubbliche e riqualificazione strutturale in centro e in periferia: ecco dati e progetti

La città di Eboli, in centro e in periferia, sta vivendo una vera e propria campagna di interventi e realizzazione di opere pubbliche messa in campo dall’Amministrazione comunale. A parlare è il sindaco di Eboli Mario Conte che snocciola uno ad uno interventi e progetti messi in cantiere o già realizzati.

Alloggi popolari

«Abbiamo sbloccato il cantiere per la realizzazione di alloggi popolari in Piazza Regione Campania – spiega il sindaco Conte -, risolvendo il contenzioso che l’impresa aveva avviato con il Comune di Eboli durante la precedente amministrazione. Sono invece in corso i lavori per la realizzazione di nuovi 6 alloggi nell’area dove sorgeva la casa cantoniera ed è in fase di aggiudicazione l’appalto per 24 alloggi in via Giarletta, nel rione Borgo».

Polo scolastico

Per quanto riguarda il nuovo Polo Scolastico dell’Infanzia nel rione Pescara, è stata consegnata l’area per l’apertura del cantiere. «Un’attenzione, quella per la scuola e per l’infanzia, testimoniata anche da due nuovi asili a Santa Cecilia e a Fontanelle, dove sorgerà l’asilo Villa Romana».

Protezione civile e riqualificazione delle periferie

Realizzata la nuova sede della Protezione Civile, in località San Giovanni, a breve la cerimonia di inaugurazione. Il rione Paterno è interessato da lavori di riqualificazione, attualmente in corso. È in fase di validazione il progetto per la rigenerazione urbana del quartiere Pescara e sono stati assegnati gli incarichi di progettazione per gli interventi di ammodernamento della struttura Spartacus e di riqualificazione dei quartieri Santa Cecilia e Corno d’Oro.

Stadio Massajoli

Altra struttura comunale su cui è stato approvato il progetto di ammodernamento è lo stadio Massaioli. Nel centro urbano è stato approvato un grande progetto di riqualificazione che interesserà via Gonzaga, piazza Carlo Levi e via Giovanni Amendola.

Opere incompiute

Il Sindaco di Eboli fa chiarezza e snocciola interventi e progetti. «I lavori in via Carlo Rosselli sono al palo in quanto la ditta incaricata è fallita ed ha avviato un contenzioso con il Comune. L’area ex Pezzullo a breve ritornerà nelle disponibilità del Comune, poi valuteremo proposte per garantire alla città servizi e strutture pubbliche».

Questione ospedali

Lo scheletro di quello che doveva essere l’ospedale in zona Acquarita, sotto la competenza dell’Asl, è stato al centro dell’attenzione ed l’amministrazione ha ottenuto che venissero appaltati ospedale di comunità, casa di cura e CTO, con abbattimento della vecchia struttura. Per l’ex APOF è stata avanzata la prima richiesta all’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati per ottenerne la disponibilità.

La valutazione politica

«Questa imponente azione amministrativa, testimoniata da un lungo elenco di interventi e lavori è stata resa possibile dal nostro impegno nel predisporre innanzitutto i progetti ed ottenere i finanziamenti, così da procedere all’appalto di importanti opere. Quando ci siamo insediati non c’erano né risorse, né finanziamenti che potessero garantire alla città opere pubbliche che oggi, finalmente, potranno dare servizi, vivibilità e nuove strutture alla città. Tutto questo in soli due anni di governo della città».