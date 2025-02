Eboli: online il nuovo sito istituzionale del comune

Online il nuovo sito del comune di Eboli. Il sito, finanziato grazie ai fondi PNRR, è stato realizzato in collaborazione con My City, in conformità alle disposizioni raccolte nelle “Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione” e pubblicate da AGID – Agenzia per l’Italia Digitale.

L’attivazione ha richiesto una forte sinergia tra gli uffici, coordinata dall’Assessorato all’Ambiente e alla Transizione Digitale retto dall’Assessore Nadia La Brocca. Hanno infatti collaborato il Ced, l’Ufficio Affari generali e Protocollo e, ovviamente, l’Ufficio Ambiente e Transizione Digitale.

Le dichiarazioni

«Con questo ulteriore finanziamento ottenuto per la digitalizzazione della pubblica amministrazione – ha sottolineato l’Assessore La Brocca – i nostri uffici saranno più connessi ma soprattutto più accessibili al cittadino e avranno protocolli di sicurezza più elevati».

«Il nostro Comune si rinnova e si adegua ai tempi – ha aggiunto il Sindaco Mario Conte – in modo da essere sempre più vicini ai nostri cittadini». Oltre ad un miglioramento generale dell’interfaccia grafica che consentirà un utilizzo più intuitivo, sono soprattutto tre le novità che interesseranno l’utenza.

Le novità

Introduzione dell’Agenda Smart con la quale l’utenza potrà prenotare un appuntamento per ogni singola Area E.Q., nei soli giorni di ricevimento e in base alle disponibilità del calendario. Le prenotazioni verranno in automatico inoltrate agli uffici; Introduzione della voce “Segnala Disservizio” da parte dell’utenza. La segnalazione è vincolata ai seguenti tipi di disservizio:

· Contenuti non accessibili sul sito;

· Manutenzione strade e pubblica illuminazione;

· Pubblica sicurezza;

· Raccolta rifiuti ed igiene urbana;

· Varie.

Introduzione della voce “Servizi”, tramite la quale l’utenza potrà richiedere in maniera più intuitiva ed agevole le seguenti prestazioni, direttamente agli uffici competenti:

· Pagare il canone per le lampade votive;

· Pagare una contravvenzione;

· Presentare domanda per bonus economici;

· Richiedere l’accesso agli atti;

· Richiedere l’occupazione temporanea di suolo pubblico.

Il finanziamento

“Eboli, dunque, perfettamente in linea con i tempi imposti dal PNRR, attiva il nuovo sito e, con la parte restante del finanziamento il Comune potrà attivare ulteriori servizi digitali a favore della collettività per facilitare l’interazione tra cittadini e istituzione.

Il nostro Comune, infatti, avendo tra i 20mila e i 50mila abitanti (Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI) è stato destinatario di un finanziamento di € 280.932″, concludono dall’Ente.