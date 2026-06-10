Eboli, nuovo blitz della Municipale: fermato l’uomo che molesta adolescenti vicino alle scuole

Questa mattina, a Santa Cecilia di Eboli, un cittadino extracomunitario di circa trent’anni è stato bloccato per la seconda volta dagli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Comandante, Daniele De Sanctis. Nonostante il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) a cui era stato sottoposto solo pochissimi giorni fa, è tornato nuovamente a colpire.

I fatti

L’uomo aveva ripreso a molestare alcune ragazzine nei pressi della scuola media “Virgilio”, generando forte apprensione e indignazione tra i residenti e i genitori degli alunni.

Il fermo e la scoperta del decreto di espulsione

Ieri il primo TSO, oggi il nuovo blitz. I caschi bianchi ebolitani, agli ordini del comandante De Sanctis, sono intervenuti tempestivamente dopo le segnalazioni arrivate dalla frazione ebolitana. Una volta fermato e condotto in comando per l’identificazione, i successivi controlli sul trentenne hanno fatto emergere una situazione ancora più complessa: a suo carico, infatti, pendeva già un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

La procedura di allontanamento e il trasferimento al CPR

Dopo le formalità di rito e la denuncia a piede libero, la Polizia Municipale ha gestito la complessa procedura di allontanamento. L’uomo è stato inizialmente accompagnato all’ospedale “San Leonardo” di Salerno per una consulenza specialistica mirata a valutare le sue condizioni psichiche.

Subito dopo il controllo medico, è stata attivata la procedura di allontanamento coatto. Gli agenti lo hanno scortato e associato a un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) presente sul territorio nazionale (strutture note un tempo come Centri di Identificazione ed Espulsione – CIE, o precedentemente Centri di Assistenza e Temporanea Accoglienza – CPT), dove attenderà il rimpatrio definitivo. Complimenti dell’assessore Antonio Corsetto.