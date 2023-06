Eboli: Nello Carbone e la sua collezione di maglie della Juventus approdano a Eboli per la festa della “Vecchia Signora”

Per la prima volta a Eboli la mostra e la presentazione delle maglie della Juventus, curata dal collezionista cilentano Nello Cerbone.

Venerdì 16 giugno, a partire dalle ore 20.30 i soci dello Juventus Official Fan Club Eboli, con il presidente Danilo Pietropinto, il vicepresidente Marco Campanozzi e tutto il direttivo, in occasione della campagna tesseramento calcio 2023/2024, celebrano una serata di fine anno societario e ospitano il collezionista cilentano Nello Carbone con la sua singolare collezione di magliette.

L’appuntamento

L’appuntamento è presso il Patù – Pane e Tulipani, il bistrot di via Enrico Perito di Eboli, e l’occasione sarà anche ghiotta per ammirare oltre cento maglie di una collezione privata che fa invidia ai grandi collezionisti italiani.

Non è la prima volta che Nello Cerbone, di Vallo della Lucania, mette in mostra la sua collezione. Un modo anche per ripercorrere la storia della Juventus attraverso le maglie.

Sono tantissime e di differenti epoche storiche le divise che possiede, frutto di una grande passione per la “Vecchia Signora” che lo ha spinto, sin da bambino, a collezionare le divise dei suoi campioni che spesso condivide con gli altri tifosi.

Chi è Nello Carbone

Passione innata per la Juventus e collezionista di magliette e di cimeli della “Vecchia Signora”. Nello Cerbone, originario di Vallo della Lucania, ha iniziato da bambino ad alimentare la sua collezionare.

Ad oggi ha oltre 130 maglie della Juve che lo hanno portato ad allestire mostre in tutta la regione e anche oltre: a Vallo della Lucania, Salerno, Lecce, Potenza, Avellino. Nello Carbone espone per il piacere di mettere in vetrina magliette e cimeli e sempre senza scopo di lucro.