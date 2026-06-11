Eboli: ladri in azione a Santa Cecilia, colpo da 25mila euro al distributore di benzina

Un ingente furto è stato messo a segno a Santa Cecilia, ad Eboli, dove ignoti malviventi hanno preso di mira un distributore di carburante della zona, riuscendo a portare via un bottino consistente.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a penetrare all’interno della struttura del distributore indisturbati. L’obiettivo principale dell’incursione sono state le sei slot machine presenti nei locali, che sono state letteralmente svuotate del loro contenuto.

I danni e le indagini delle forze dell’ordine

Oltre al denaro sottratto dagli apparecchi da gioco, l’azione dei criminali ha causato danni strutturali e agli impianti di notevole entità.

Le forze dell’ordine sono state allertate e hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo, analizzando eventuali filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per cercare elementi utili a identificare la banda.