Cronaca

Eboli: ladri in azione a Santa Cecilia, colpo da 25mila euro al distributore di benzina

Svaligiate sei slot machine all'interno dei locali: malviventi in fuga con il bottino, indagini in corso e analisi dei filmati di videosorveglianza

Antonio Elia

Un ingente furto è stato messo a segno a Santa Cecilia, ad Eboli, dove ignoti malviventi hanno preso di mira un distributore di carburante della zona, riuscendo a portare via un bottino consistente.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a penetrare all’interno della struttura del distributore indisturbati. L’obiettivo principale dell’incursione sono state le sei slot machine presenti nei locali, che sono state letteralmente svuotate del loro contenuto.

I danni e le indagini delle forze dell’ordine

Oltre al denaro sottratto dagli apparecchi da gioco, l’azione dei criminali ha causato danni strutturali e agli impianti di notevole entità.

Le forze dell’ordine sono state allertate e hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo, analizzando eventuali filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per cercare elementi utili a identificare la banda.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.