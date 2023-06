Eboli: La Potenza del dono – Memorial Sergio Fiorillo. Presentata ufficialmente la manifestazione sportiva

Si è tenuta questa mattina in aula consiliare la conferenza stampa di presentazione della VI edizione de “La Potenza del dono –Memorial Sergio Fiorillo”.

Si tratta di una gara podistica amatoriale che si connota per due elementi fondamentali, come ha tenuto a spiegare il Presidente dell’Associazione Sportiva Free Runner Mario Di Donato e come ha sottolineato l’Assessore allo Sport Damiana Masiello.

I commenti

«Per la nostra città è importante soprattutto l’azione di sensibilizzazione che si opera attraverso lo sport. La gara proposta dalla Free Runner ne è un esempio lampante perché lancia un messaggio importante, sottolineando come la donazione del sangue, pur essendo un gesto semplice, può salvare molte vite», ha detto Masiello.

«È dal 2016 che dedichiamo la nostra gara alla memoria di Sergio Fiorillo – ha aggiunto il presidente Di Donato – un giovane atleta ebolitano tragicamente scomparso. I suoi genitori e suo padre Carmine sono al nostro fianco per onorare la memoria del figlio. Da sempre poi uniamo la sensibilizzazione alla donazione del sangue alla manifestazione perché riteniamo che lo sport debba essere anche questo: un dono agli altri».

Eboli tappa del circuito del sole

Ma quest’anno la gara ha una valenza in più. Eboli infatti è la prima tappa de “Il Circuito del Sele” un ciclo di manifestazioni sportive organizzato dalle Associazioni di atletica di cinque comuni, oltre ad Eboli, infatti, dove la gara si disputerà domenica 4 giugno, vi saranno tappe a Montecorvino Rovella, a Battipaglia, a Perdifumo e a Buccino per concludersi il 1 luglio con la premiazione finale delle prime cinque società.

L’associazione Sportiva Free Runner, che è riconosciuta dal Coni come centro per la tutela dell’infanzia, ha proposto quest’anno un percorso di 8 chilometri che si snoda lungo la città.

Il programma

Si partirà da Piazza della Repubblica per poi percorrere tutto il viale Amendola, svoltare in via Umberto Nobile, proseguire per via Serracapilli, quindi Viale delle Olimpiadi, via Cupe, via dell’Atletica e ritorno con il percorso inverso. I podisti percorreranno per due volte le strade fino a totalizzare gli 8 chilometri previsti e giungere di nuovo in Piazza della Repubblica per la premiazione.

Si prevede la partecipazione di oltre 300 atleti da tutta Italia.

«Un’altra meravigliosa occasione di sport e di solidarietà – ha concluso il Sindaco Mario Conte – che darà modo a tutti i partecipanti e a chi vorrà seguire la gara di conoscere il nostro territorio. Sarà anche l’occasione per ricordare Sergio, scomparso tragicamente a soli 22 anni. Ai suoi genitori è rivolto costantemente il nostro pensiero».