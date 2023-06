Eboli: istituzione di una Sala Prove Comunale, la richiesta arriva dal gruppo di Forza Italia Giovani

“Il comune si impegni a mettere a disposizione uno spazio e ad istituire in quest’ultimo una sala prove”. La richiesta arriva dal gruppo di Forza Italia giovani ed è sostenuta dal consigliere comunale Giuseppe Norma.

Il documento protocollato è indirizzato al Sindaco di Eboli Mario Conte, al vicesindaco Vincenzo Consalvo, all’assessore Alessia Palma e al Presidente del Consiglio Cosimo Brenga.

Le dichiarazioni

“Il sottoscritto Giuseppe Norma, consigliere comunale, insieme con il gruppo di Forza Italia Giovani (che si rende disponibile a collaborare alla realizzazione della proposta), chiede che Il controllo e l’uso del posto saranno gestiti solo e unicamente dall’amministrazione, che potrà stabilire un tariffario in base al quale sarà possibile, per chi ha necessità, fittare il luogo per l’arco di tempo necessario”, si legge nel documento.

“Tale istanza nasce dalle numerose richieste che i cittadini hanno effettuato e dalla consapevolezza che la presenza di una sala prove può effettivamente contribuire a creare un clima di aggregazione giovanile e non, permettendo ai ragazzi della nostra città di socializzare in un ambiente sano e ricco di stimoli culturali”, dicono i giovani di Forza Italia.

Le finalità

Il documento, che porta la firma di Giuseppe Norma, Manuel Cetrulo, Fabio Percopo, Giada Mangieri, Pasquale Magliano, Cosimo Rosati, Cosimo Altieri prosegue: “l’istituzione di un luogo dedicato interamente alla sfera musicale contribuisce ad avvicinare la popolazione giovanile a questo fondamentale ambito artistico e culturale, dando la possibilità a molti dei nostri ragazzi di mettersi in gioco in prima persona, di esercitarsi, sperimentare e crescere attraverso la musica.

Altro aspetto fondamentale è la capacita che ha un simile luogo di attirare persone al di fuori della città stessa, fino a diventare, se ben gestito, un punto di riferimento per tutte le attività che riguardano il settore musicale”.