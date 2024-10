Eboli: “Io e Giupeppe – Testamento d’amore per un figlio che cresce”, Cosimo Pepe presenta il libro al Museo dell’Operazione Avalanche

Cresce l’attesa ad Eboli per la presentazione del libro di Cosimo Pepe. L’appuntamento è fissato per venerdì 18 alle ore 18.00 presso gli ampi saloni del Museo dell’Operazione Avalanche in località Sant’Antonio a Eboli. Relatori Gaetano Ferraiuolo, che ha curato la prefazione del libro e il cav. Marco Botta presidente del Moa e grande cultore di iniziative importanti nel segno della cultura. Intrattenimento musicale a cura di Angela Pederbelli e Peppino Pepe, voce e chitarra classica. C’è attesta per l’intervento di don Roberto Faccenda direttore della Pastorale Giovanile della diocesi di Salerno- Campagna- Acerno e della maestra Anna D’Amato, educatrice dell’infanzia che con la famiglia Pepe ha un legame d’affetto particolare.

Il libro

Poco dopo la morte del padre, Giuseppe riceve in eredità questo libro, destinato a guidarlo attraverso la vita. La narrazione si snoda tra ricordi d’infanzia, aneddoti familiari e profonde riflessioni esistenziali. Tra le righe, il padre impartisce preziose lezioni di vita e invita il figlio a seguire i propri sogni, a evitare le scorciatoie facili e a trovare forza e identità nelle radici famigliari. I nostri cari ci restano sempre accanto, sono a due passi da noi. Un romanzo per chi crede nella forza dei legami famigliari e nell’eternità dell’amore.