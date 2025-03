Eboli, individuato sversamento e abbandono di rifiuti speciali: primo risultato delle fototrappole

Questa mattina, nella zona di Marina di Eboli, è stato accertato dalla polizia municipale di Eboli, in collaborazione con la stazione cc di Santa Cecilia, lo sversamento e abbandono incontrollato di una ingente quantità di rifiuti speciali e inerti da demolizione, provenienti verosimilmente da attività edilizia.

I fatti

A sversare i rifiuti da un autocarro con cassone ribaltabile, di proprietà di una ditta edile con sede legale in altro comune della provincia di Salerno, due dipendenti della ditta stessa. Gli agenti della Polizia Municipale hanno acquisito immagini foto e video dello sversamento. Sono in corso le indagini, coordinate dalla procura della repubblica di Salerno, per violazione delle norme del testo unico dell’ambiente.

Il provvedimento

I responsabili rischiano fino a due anni di arresto e multe fino a 26.000 euro, oltre al sequestro del mezzo utilizzato per compiere l’atto e l’ordine di bonificare completamente il sito teatro del reato.

«Si inizia ad indagare anche con i mezzi tecnologici oltre ai Vigili e ispettori ambientali. – ha dichiarato l’Assessore alla Sicurezza Antonio Corsetto – Le denunce sono penali e le sanzioni alte. Pertanto sarà utilizzato il pugno duro e niente sconti con i trasgressori incivili».

Primo risultato delle fototrappole

«Si tratta solo del primo risultato da parte della Polizia Municipale dell’operazione con le fototrappole contro lo sversamento dei rifiuti. –ha dichiarato il Sindaco Mario Conte –In particolare si agisce contro coloro che portano rifiuti da altri territori specie nelle zone periferiche e lungo le strade provinciali. Sarà una lotta senza quartiere alla illegalità. La stessa operazione sarà effettuata in tutti i punti critici. Faccio appello ai cittadini a rispettare orario e giorni dei conferimenti».