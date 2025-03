Eboli, abbandono selvaggio di rifiuti ingombranti: indignati i residenti

Nuovo abbandono di rifiuti ingombranti del centro storico di Eboli e torna prepotente la protesta dei residenti e dei volontari che sono impegnati ogni giorno in azioni di tutela del borgo antico. Un vecchio divano e una poltrona, grossi sacchi neri di rifiuti non differenziati, buste e sacchetti abbandonati all’angolo di Piazza San Nicola, a pochi metri dallo storico campanile con l’orologio.

Rifiuti ingombranti di ogni genere

Eppure solo ieri sera un importante convegno culturale sulla storia dei giornali e del giornalismo ha richiamato l’attenzione proprio nella chiesa di San Nicola di decine di persone e professionisti del settore. E questa mattina, in quella stessa piazza, cumuli di rifiuti ingombranti sono stati sversati a dispetto delle regole del vivere civile e dell’educazione ambientale.

La rabbia dei residenti

«Non si può continuare così, ogni azione buona viene infranta da questi atteggiamenti criminosi, ogni nostro sacrificio viene macchiato dalla strafottenza di questa gente incivile che non merita di vivere in un borgo bellissimo come il nostro». I residenti sono indignati e protestano contro un fenomeno che non si riesce a risolvere.