E-Killer in arrivo: la Polizia Municipale di Eboli si arma contro l’abbandono dei rifiuti

Il Comune di Eboli ha annunciato l’arrivo delle E-Killer, delle videocamere mobili ad alta tecnologia che saranno utilizzate dalla Polizia Municipale per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e altri illeciti ambientali.

Uno strumento all’avanguardia

Le E-Killer sono delle vere e proprie fototrappole in grado di catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla loro mobilità, potranno essere facilmente spostate e posizionate in diverse aree della città, sia al centro che in periferia, per monitorare i luoghi più sensibili e prevenire atti di inciviltà.

Un deterrente efficace

L’utilizzo delle E-Killer rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, un problema che da anni affligge la città di Eboli. La presenza di queste videocamere mobili, infatti, avrà un forte effetto deterrente sui trasgressori, che saranno consapevoli di poter essere identificati e sanzionati in qualsiasi momento.

Sanzioni severe

Le immagini catturate dalle E-Killer saranno utilizzate per identificare i responsabili di abbandono di rifiuti e altri illeciti ambientali. Le sanzioni previste sono severe e possono variare da multe amministrative fino a denunce penali, a seconda della gravità dell’infrazione.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale

L’assessore all’Ambiente, Nadia La Brocca, ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo delle E-Killer, sottolineando come questo strumento sarà fondamentale per contrastare l’inciviltà di alcuni cittadini e per tutelare l’ambiente.