Eboli: inaugurato il Poliambulatorio mobile della Croce Rossa

Una cerimonia partecipata e molto sentita quella che si è svolta nella centralissima piazza della Repubblica ad Eboli ieri mattina, in occasione della inaugurazione del Poliambulatorio mobile della Croce Rossa Italiana – Comitato di Serre.

Il poliambulatorio per la Croce Rossa di Serre

Un poliambulatorio mobile di ultima generazione e all’avanguardia è stato donato alla Croce Rossa Italiana- Comitato di Serre da parte di diversi imprenditori locali e famiglie sensibili a sostenere anche economicamente l’acquisto del nuovo mezzo di soccorso.

Un gesto umanitario che servirà a portare supporto e sostegno sui territori, a potenziare l’assistenza medica e cercare di offrire ancora a tutta la popolazione le necessarie cure e gli efficaci interventi in materia di soccorso sanitario.

Un tassello che si aggiunge al mare della beneficenza indirizzata a Croce Rossa, un nuovo gesto d’amore e di riconoscenza verso gli angeli rossi del Direttore Giuliano D’Angelo che continua da decenni a garantire sostegno e supporto alle popolazioni e non fa mancare mai, insieme a tutti i suoi volontari, presenza e accoglienza. L’ultimo immane impegno in ordine di tempo che rimane nella storia arriva dall’assistenza ai territori in periodo Covid.

Ieri mattina in piazza della Repubblica il poliambulatorio medico è stato inaugurato alla presenza del vescovo ausiliare della diocesi di Salerno- Campagna- Acerno Mons. Alfonso Raimo che ha usato parole d’affetto per gli uomini e le donne della Croce Rossa, li ha abbracciati e accarezzati. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco di Eboli Mario Conte insieme ad alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.