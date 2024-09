Eboli, il monumento a Vincenzo Giudice si trasforma in aiuola: messi a dimora piante e fiori

Il 16 settembre per la Città di Eboli è la giornata della memoria e del ricordo dedicata al sacrifico di Vincenzo Giudice, Maresciallo della Guardia di Finanza trucidato a Bergiola Foscalina di Carrara.

Eboli ricorderà il sacrificio di Vincenzo Giudice, con una cerimonia solenne in Piazza della Repubblica e a seguire presso le sale del CineTeatroItalia, un momento particolarmente partecipato a cui prenderanno parte le autorità civili, religiose, militari e le scolaresche del territorio.ù

Il restyling

Nel corso dei preparativi per la giornata del ricordo anche il monumento eretto alla memoria di Giudice, nella centralissima piazza della Repubblica, subisce un intervento di restyling e lì dove in precedenza c’era una base di cemento è stata sistemata della vegetazione. Fiori e piante ornamentali per abbellire un monumento in marmo nero assurto più volte agli onori delle cronache. L’ultima levata di scudi in ordine di tempo, nel mese di luglio, aveva visto il busto di Giudice vqndalizzato per mano di un gruppo di balordi.

Oggi con la sistemazione dei fiori e delle piante le polemiche non sono comunque tardate: “decisioni discutili” è il commento di chi ha assistito alla messa a dimora dell’allestimento a verde.