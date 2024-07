Restyling del corso a Salerno: lavori proseguono ma slitta a settembre la consegna del primo lotto

I lavori per il nuovo “Corso da Re” a Salerno vanno avanti, ma per dire addio alle transenne che delimitano l’area che va da via Santi Martiri Salernitani a via Diaz bisognerà attendere metà settembre.

Ieri mattina, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli insieme con l’assessore al Commercio, Urbanistica e Lavori Pubblici, Dario Loffedo, hanno convocato la ditta Spinosa, impegnata nel restyling del Corso Vittorio Emanuele, a Palazzo di Città per chiedere l’accelerazione dei lavori. “Una serie di problematiche, legate in particolare ai sottoservizi – come spiegato dall’assessore Loffredo – non ci hanno aiutato a procedere in maniera più spedita, ma siamo fiduciosi per il futuro”.

Dal Comune è stato chiesto di dare un’accelerata all’intervento, anche implementando le risorse umane. Operai al lavoro, per questo, già dalle sei del mattino per evitare di allungare i tempi di realizzazione degli interventi.

Superata la data inizialmente prevista del 30 giugno, la consegna dei lavori del primo lotto è ora fissata a metà settembre.

I lavori del secondo lotto, compresi gli interventi nella traversa di via Papio, dovrebbero essere invece ultimati per novembre, prima dell’evento Luci d’Artista. Il terzo lotto, comprese le traverse, fino a piazza Portanova, dunque, saranno ultimati dopo le Luminarie, dunque presumibilmente a partire da febbraio.