Eboli: il centro culturale studi storici ricorda Gaetano Ciao, scrittore, poeta, saggista

Un appuntamento culturale di grande valore per lo spessore che racchiude. Un evento, quello voluto e organizzato dal Centro Culturale Studi Storici e precisamente dal cav. Giuseppe Barra che calamiterà senza dubbio decine di intellettuali ebolitani.

Appuntamento

L’appuntamento è fissato per il prossimo venerdì, 16 giugno 2023, alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Nicola de Schola Greca, in Piazza San Nicola a Eboli, nel cuore del centro storico. Luogo di culto ma anche teatro culturale e fiore all’occhiello della Città.

In ricordo del professor Ciao

In ricordo del Prof. Gaetano Ciao scrittore, poeta, saggista portano i saluti Mario Conte Sindaco di Eboli, Giuseppe Barra Presidente del Centro Culturale Studi Storici. Intervengono il dottor Giampaolo Ciao

Farmacista, Laurea Honoris causa in Scienze Mediche e i redattori de Il Saggio Michele Cicatelli, Maria Grazia Mazzella e Ester Pepe.

Modera Rossella Corrado e declama Annamaria Di Domenico entrambe del Centro Culturale Studi Storici.

Prenderanno la parola i familiari, gli anici, i conoscenti del compianto professore Gaetano Ciao che tanto ha lasciato alla Città di Eboli in termini culturali e di elevato spessore intellettuale e tutti coloro che lo desiderano per testimoniare l’uomo, la sapienza, la conoscenza, l’amore per Eboli e per la Scuola.