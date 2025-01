Eboli: grosso albero si schianta al suolo e abbatte recinzione di un’abitazione

È accaduto questa sera in località Campolongo, ad Eboli. A causa delle forti raffiche di vento in via Cesare Battisti lungo la strada Litoranea un grossissimo albero si è schiantato al suolo abbattendo il muro di cinta e parte di un’abitazione, un ex ristorante discoteca a quanto pare di dubbia realizzazione.

Gli interventi

Sul posto, lanciato l’allarme, si sono prontamente portati gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. I caschi rossi hanno proceduto all’abbattimento dell’albero e alla messa in sicurezza dell’area e una ditta, a quanto pare incaricata dal Comune, starebbe ponendo in sicurezza il muro di cinta dell’abitazione.

Protezione civile a lavoro

La strada d’accesso all’abitazione è rimasta chiusa per circa 4 ore e per assistere le 20 famiglie residenti è intervenuta sul posto anche la Protezione Civile. La zona che affaccia a mare è particolarmente sensibile alle forti raffiche di vento e c’è molta attenzione da parte degli organi di controllo.