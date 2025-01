Eboli, ancora un albero abbattuto dal forte vento

Non c’è tregua a Eboli. Continuano i disagi a causa dell’allerta meteo e il vento forte ha sradicato e abbattuto un grosso albero.

È accaduto poco fa in via Felice Cuomo, in piazza Borgo, alle spalle della chiesa di Santa Maria.

La messa in sicurezza

Sul posto per fortuna in quel momento non transitavano auto ma qualche testimone ha avvertito grande paura per la furia violenta con la quale l’albero è stato scaraventato a terra dal forte vento.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Grimaldi e gli agenti della polizia municipale.

Messa in sicurezza l’area si interviene adesso alla rimozione dell’albero.

Gran lavoro sul territorio per i caschi rossi e per i caschi bianchi chiamati ad intervenire in più zone della città.