Eboli, Garante per la disabilità: la proposta del consigliere Norma e di Omnic dopo due anni trova accoglimento

È stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Eboli l’avviso pubblico per la nomina di un garante per i diritti delle persone con disabilità. Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere presentate entro il 6 novembre alle ore 12,00. (I particolari per la partecipazione all’avviso sono disponibili sul sito del Comune e all’albo pretorio).

L’incarico di Garante per la disabilità

L’incarico, che verrà affidato dal Sindaco previa esame dei curricula presentati, è a titolo gratuito. Sono previsti solo eventuali rimborsi spese per la partecipazione a convegni formativi.

Il compito prezioso che sarà affidato al garante sarà quello di tutelare le persone con disabilità segnalando ogni ostacolo che ne impedisca l’autonomia e promuovendo azioni che favoriscano “la piena attuazione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all’integrazione ed all’inclusione sociale”

Chi può presentare domanda

Potranno presentare domanda coloro che sono in possesso di Laurea in Giurisprudenza oppure in Lettere, Filosofia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Scienze politiche, Scienze sociali, Professioni sanitarie o equipollenti e che possano dimostrare di aver svolto attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità.

“Con questa nomina daremo attuazione al Regolamento approvato e raggiungeremo un obiettivo importante per le pari opportunità, il secondo in questo settore dopo l’approvazione della convenzione per il finanziamento allo Spartacus da parte del Dipartimento Nazionale per le Pari Opportunità – ha dichiarato il consigliere delegato alle Pari Opportunità Pasquale Ruocco – Si tratta di una figura fondamentale per l’Amministrazione che, sin da subito, ha colto la proposta avanzata da Omnic. Il garante avrà un compito delicato, di proposta, oltre che di segnalazione di eventuali ostacoli alla piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, la cui inclusione nella nostra comunità riteniamo non solo doverosa, ma anche un prezioso apporto per la sua crescita. È doveroso da parte mia ringraziare il neo Presidente della Commissione Politiche Sociali Matteo Balestrieri, l’Assessore al ramo Katia Cennamo e la dirigente dell’ufficio, Maria Grazia Caputo, che ha dato seguito alle indicazioni politiche”.



Negli ultimi due anni erano stati a tambur battente il consigliere comunale di Forza Italia Giuseppe Norma e l’associazione OMNIC a chiedere all’ammirazione l’istituzione di questa figura. Richieste che per due anni sono rimaste nei cassetti di Palazzo e oggi, finalmente, vedono la luce con la pubblicazione dell’avviso pubblico.