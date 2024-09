Eboli, furto in abitazione durante la processione dei patroni. Portati via oro e gioielli

Non c’è tregua a Eboli, in centro e nemmeno in periferia per una nuova ondata di furti che sta mettendo a rischio la tenuta della questione sicurezza. L’ennesimo episodio in ordine di tempo si è registrato nel centralissimo quartiere Pezza Paciana alle spalle della chiesa di Santa Maria della Pietà in piazza della Repubblica.

Il colpo

I malviventi sono entrati in azione ieri mattina portando via, indisturbati, oro e gioielli. I ladri avrebbero approfittato dell’assenza in casa dell’anziana signora che solo al rientro, probabilmente dopo avere assistito alla processione dei Santi Medici, avrebbe fatto l’amara scoperta.

Immediato l’allarme e immediato l’arrivo delle forze dell’ordine che hanno preso atto dell’episodio e avviato le indagini del caso.

Gli ebolitani lamentano l’assenza di controlli in città e pretendono il potenziamento dei pattugliamenti.