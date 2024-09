Eboli, allarme sicurezza in Città: tentato furto nel parcheggio dell’ospedale

Notti da incubo quelle appena trascorse per i residenti del cittadino ma anche in ospedale. Nel parcheggio adiacente il Maria Santissima dell’Addolorata una banda ben organizzata avrebbe messo a segno un piano per portare via un suv nuovo di zecca di proprietà di un dirigente medico.

La ricostruzione

Solo quando un infermiere si è accorto che qualcosa nell’oscurità della notte stava accadendo a pochi metri da altre auto parcheggiate, ha dato l’allarme e nel piazzale del nosocomio si sono precipitati le forze dell’ordine e numerosi dipendenti tra medici e infermieri. Pare che ad entrare in azione sia stata una banda composta da quattro persone. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

Allarme sicurezza e persone esasperate

Anche in questa zona il servizio di videosorveglianza non sarebbe attivo. In centro cittadino, invece, più di una le autovetture che sono state prese di mira da delinquenti che hanno asportato dall’interno degli abitacoli effetti personali, un borsone per la palestra e da un furgoncino alcuni attrezzi per la piccola manutenzione. Non si placa l’allarme sicurezza e la gente è esasperata.