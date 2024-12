Eboli, furti nelle abitazione: ronde notturne e residenti in agitazione

“Ladri incappucciati a Santa Cecilia. Uno ha un berretto scuro e uno scalda collo fin sotto il naso. Potrebbero essere armati”. L’allarme è stato lanciato ieri sera attraverso la messaggistica istantanea e i canali social più utilizzati. Poi piano piano il passa parola si è rincorso tra i residenti di Santa Cecilia di Eboli che si sono dati appuntamento per strada e hanno iniziato a perlustrare il territorio.

Furti a Santa Cecilia, scattano le ronde

Una decina di automobili, almeno una ventina di persone, o forse più. Uomini e donne insieme per strada per difendere le proprie abitazioni, le proprie aziende e le attività commerciali della zona. Insieme per fare ronde organizzate e perlustrare il territorio.

Un ladro sarebbe stato individuato e raggiunto da alcuni residenti ma col favore dell’oscurità si sarebbe dato alla fuga introducendosi nei campi di alcune aziende agricole della zona e facendo perdere le proprie tracce.

Allarme furti

Ma a quanto pare già alle 21.30 si sarebbero registrati i primi furti nelle abitazioni. Almeno quattro o o cinque le case visitate dai ladri.

Due uomini incappucciati si sono introdotti nel cortile di una villetta privata e una volta individuate le telecamere di sorveglianza che li avevano nel frattempo già ripresi chiaramente, arrampicandosi con una scala hanno provveduto a manomettere l’occhio elettronico e puntarlo verso il muro.

Il padrone di casa a quanto pare si è ritrovato i ladri quasi faccia a faccia ma li avrebbe messi in fuga.

Stessa scena in una villa nelle adiacenze e stessa modalità di azione anche in un’altra abitazione.

Le preoccupazioni dei residenti

Le ronde notturne, i residenti esasperati, per tutta la notte hanno perlustrato le zone periferiche. La situazione è pericolosa e grave. Cresce la paura e aumenta la rabbia.

Al Bivio di Santa Cecilia e a Papaleone la gente è esasperata ma non va certo meglio in centro.

“Occhio zona Borgo: due persone incappucciate sono state avvistate vicino alla Chiesa di Santa Rita. Aprite gli occhi, girano sempre in coppia”. Un messaggio affidato ai social e anche in questo caso diventato virale tra i residenti.

Il Borgo è una zona adiacente al centro urbano, immediatamente vicino a Piazza della Repubblica. Anche qui la gente ha paura.

Alle istituzioni a vario titolo gli ebolitani chiedono interventi concreti in termini di sicurezza. La situazione è sfuggita al controllo. In centro e in periferia la gente ha paura e si teme che qualcuno possa farsi giustizia da solo.