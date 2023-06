Eboli: Festa della musica in piazza Porta Dogana

Una selezione musicale unica nel suo genere, che riesce a catturare l’attenzione di un vasto pubblico di appassionati di musica, note e strumenti musicali. Il merito va alla straordinaria regia di Silvio Nunziata, un talentuoso musicista ebolitano che vanta un ricco background nell’organizzazione di numerose rassegne musicali e autentiche kermesse dedicate al mondo della musica. Grazie alla sua maestria e alla sua passione contagiosa, ogni evento diventa un’esperienza indimenticabile che ruota intorno alla magia della musica.

La giornata nazionale della musica

Nella giornata nazionale della musica, questa sera, dunque, non poteva mancare una vera e propria festa in piazza Porta Dogana con la partecipazione dei ristoratori del posto Alberto Ritrovo, Dogana, è la collaborazione di Gattapone Aps e delle associazioni Coollettivo e o_live_concerti.

Zaundmusic, Bruno Tomasello, Hispirya, Slythe.s, Spaghetti_molotov si esibiranno davanti ad un numeroso pubblico.

La celebrazione della Festa della musica

Durante la meravigliosa celebrazione della Festa della musica, avremo l’opportunità di raccogliere generose offerte, che saranno impiegate per creare una straordinaria giornata di musica alla fine di agosto, quando si terrà il tanto atteso festival Respira. Grazie al sostegno di tutti coloro che contribuiranno, saremo in grado di offrire un evento spettacolare, ricco di melodie e armonie che riempiranno l’aria di gioia e magia. Non vediamo l’ora di condividere questa straordinaria esperienza musicale con voi, in un’atmosfera che risuonerà di note incantate e sorprese musicali indimenticabili.