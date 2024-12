Eboli: è Francesco Cozzolino il garante contro gli abusi della società sportiva “Sele Marathon”

La nomina è giunta inaspettata in queste ore. Francesco Cozzolino, presidente di Spes Unica, è stato individuato e nominato “Garante contro gli abusi” in omaggio a quando disposto dalla Fidal per il rispetto del D.Lgs. 39/2021, rt. 16, comma 4.

Un incarico di prestigio

Un incarico di spessore, che riconosce nella figura di Cozzolino un professionista affermato e una figura competente in un delicato quando complesso settore: quello, appunto, che lotta contro gli abusi.

Le priorità

La società sportiva Sele Marathon ha conferito l’incarico di Garante contro gli abusi e soprusi a Francesco Cozzolino che, inserendosi in una macchina organizzativa federale, avrà il compito di ‘garantire’ che nello svolgimento delle sua attività nell’Associazione non si verifichino i seguenti comportamenti: l’abuso psicologico; l’abuso fisico; la molestia sessuale; l’abuso sessuale; la negligenza; l’incuria; l’abuso di matrice religiosa; il bullismo, il cyberbullismo, i comportamenti discriminatori.

«A Francesco, fra l’altro padre di uno dei nostri più affezionati giovani atleti, l’augurio di buon lavoro e il supporto di tutto lo staff dirigenziale e delle famiglie da sempre vicine allo sport».