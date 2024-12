Eboli, Dramma Unisa: la comunità si riunisce in preghiera per Carmine Fiorillo

Sono giorni di dolore e dispiacere questi per la comunità ebolitana che è in apprensione per le sorti del giovane Carmine Fiorillo vittima dell’incidente avvenuto al Campus di Fisciano sabato pomeriggio.

Domani sera, mercoledì 4 dicembre, i giovani, le parrocchie, le associazioni, i professionisti e tanta gente comune si ritrovano alle ore 18:00 presso il Santuario dei Santi Cosma e Damiano per una preghiera comunitaria, un momento di fede e di speranza che vuole coinvolgere tutti.

L’appello social

“Domani sera alle ore 18:00 ci raccoglieremo tutti in preghiera per Carmine Fiorillo presso il Santuario Dei Santi Cosma e Damiano. Con la speranza che le nostre preghiere aiutino Carmine a tornare a casa, riabbracciare la sua famiglia e riprendere la sua vita. Siete tutti invitati, uniamoci in preghiera per Carmine”



Carmine è un giovane benvoluto da tutti e sono tante le persone che pregano e aspettano il suo ritorno a casa.