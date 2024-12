Dramma al Campus di Fisciano: ore di angoscia per il 25enne ebolitano rimasto gravemente ferito

Sono ore di angoscia e di preghiera queste per la sorte del giovane ebolitano che ieri è rimasto vittima del grave incidente verificatosi al Campus di Fisciano. Il ragazzo che è stato sottoposto ad un delicato quanto importante intervento neurochirurgico ha superato le prime ore del post operatorio ma le sue condizioni di salute restano delicate e gravi.

Per il ragazzo era il primo giorno di Università

Il 25enne di Eboli che nel primo pomeriggio di ieri è stato travolto dalla caduta di un grosso pino dell’altezza di 15 metri spezzatosi sotto la furia delle forti folate di vento, nell’incidente ha riportato un importante trauma cranico, una lesione alla colonna vertebrale e uno pneumotorace.

Per gli altri due ragazzi di Altavilla e Petina meno gravi le ferite

Operato all’ospedale di Salerno il giovane è ricoverato in rianimazione e costantemente monitorato dai medici. Risultano meno gravi le condizioni di salute degli altri due feriti (un 20enne di Altavilla Silentina e un 25enne di Petina) che hanno riportato diverse fratture, di cui una più importante al bacino e che non sono in pericolo di vita.

La visita del Rettore in ospedale

In ospedale si è prontamente recato anche il rettore di UNISA Vincenzo Loia per sincerarsi delle condizioni di salute dei tre giovani studenti feriti e per manifestare vicinanza ai familiari giunti precipitosamente in ospedale non appena ricevuta la drammatica notizia.

Indagini in corso

E intanto, mentre la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro dell’area, delegando le indagini alla Polizia del Campus di Fisciano, nella Piana del Sele queste sono ore difficili tra preghiera e lacrime.

La famiglia del giovane ebolitano è molto conosciuta e benvoluta in città e testimonianze di vicinanza e di affetto si stanno susseguendo copiose. Anche ad Altavilla la comunità si è ritrovata attorno alla famiglia dell’altro giovane molto conosciuta e apprezzata. A Petina sono ore di attesa e di preghiera.