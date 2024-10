Eboli, disagi maltempo: vigili del fuoco a lavoro

Le precipitazioni abbondanti delle ultime ore e i vari allagamenti stradali hanno tenuto impegnati anche sul territorio di Eboli, i vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Grimaldi.

Gli interventi

I caschi rossi sono interventi nelle zone periferiche e nelle strade centrali, per liberare caditoie e per procedere con sopralluoghi di stabilità e in via Unione Sovietica, alle spalle della centralissima piazza della Repubblica, sono intervenuti per mettere in sicurezza alcuni pezzi di guaina di un palazzo privato che si erano scollati.

Un intervento che si è reso necessario per evitare pericoli e danni a cose e persone.

La pioggia copiosa che nelle ultime ore si è abbattuta sulla Piana del Sele ha messo a dura prova anche il centro cittadino ebolitano.