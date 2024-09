Maltempo ad Eboli: allagamenti e danni dall’interno alla costa

Danni causati dal maltempo anche a Eboli.

La fascia costiera è stretta nella morsa di una vera e propria bufera. Vento forte, mare agitato e pioggia torrenziale stanno mettendo in ginocchio la tenuta di numerose strutture balneari. Le strade di collegamento agli stabilimenti sono impraticabili e anche la fitta vegetazione della fascia pineta ha subito danneggiamenti vari.

Non è ancora il momento di quantizzare i danni, ma importanti sono i danni causati dall’ennesima mareggiata.

La situazione nei rioni

Problemi nel rione Pescara. In Via Pumpo, come ormai accade da oltre venti anni, l’ostruzione dell’impianto fognario ha creato un nuovo ed importante allagamento rendendo la strada completamente impraticabile.

Nel rione Paterno, tra due istituti scolastici, il Liceo Scientifico e l’Istituto Pietro da Eboli, una voragine si è aperta nell’asfalto. E nel primo giorno di scuola per gli alunni del Liceo ebolitano, diversi sono stati i disagi. Sia per i pedoni che per gli automobilisti.

Disagi anche in Via Vittorio Veneto nei pressi della Scuola Giacinto Romano. La scala di emergenza utilizzata dai bambini della scuola dell’infanzia è completamente priva di tettoia e numerosi sono stati i disagi, all’ingresso e all’uscita, per le mamme e i bambini.

In via Veneto, inoltre, si è riproposto importante il problema legato alla viabilità. Automobili parcheggiate male e ovunque hanno ostruito il regolare transito anche ai residenti, imbottigliati nel traffico.

Non è andata meglio in pieno centro cittadino dove ad ogni temporale la circolazione subisce rallentamenti. Allagata, infine, la sala d’attesa della stazione ferroviaria.

L’allerta meteo proseguirà fino a questa notte.