Eboli: digitalizzazione degli uffici comunali, collaborazione tra Assessorato alla Transizione Digitale e Ced.

Prosegue il lavoro di digitalizzazione degli uffici comunali e una grande sinergia si è sviluppata tra Assessorato alla Transizione Digitale e il Centro Elaborazione Dati del Comune di Eboli. Su spinta dell’assessore delegato Nadia La Brocca si sta portando avanti il lavoro di programmazione che comincia ora a dare i primi frutti concreti. In particolare sono state portate a termine e aggiudicate le gare relative ai bandi PNRR: Piattaforma notifiche digitali, Pnrr – Misura 1.4.5 e a fronte del finanziamento ricevuto per importo pari a € 59.966,00 sono stati affidati i servizi per: notifiche digitali per riscossione entrate patrimoniali con pagamento Pago PA e contravvenzioni – polizia municipale con relativa possibilità di pagamento Pago PA. Con la “Misura 1.4.3 PagoPa” a fronte del finanziamento per importo pari a € 80.124,00 sono stati affidati servizi per ampliare a tutti i settori la possibilità di pagamento con PAGO PA delle relative istanze e contravvenzioni.

«L’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate consente di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza dei servizi pubblici, – ha dichiarato l’Assessore Nadia La Brocca – offrendo ai cittadini un accesso più semplice e rapido a una vasta gamma di servizi. Il settore informatico e della transizione digitale sta svolgendo un ottimo lavoro che proseguirà nei prossimi mesi». «La digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta un passo importante per il futuro del nostro comune. – ha dichiarato il capogruppo di Eboli 3.0 Matteo Balestrieri – C’è soddisfazione per il lavoro di programmazione e di reperimento delle risorse necessarie, portato avanti in questi mesi dall’Assessore La Brocca, che trova oggi i primi risultati e che sarà seguito da altri traguardi nei prossimi.

Digitalizzare i servizi è una nostra priorità. Questa attività consentirà supporti più veloci ai cittadini per accedere alle attività delle PA senza recarsi negli uffici di competenza, dando la possibilità a tutti di usufruire dei servizi in qualsiasi momento e attraverso ogni dispositivo».