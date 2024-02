Eboli: è ammissibile ma non finanziabile il bando “Giovani in Biblioteca” presentato dal Comune fuori tempo. Persi altri fondi

Sarebbe stato presentato fuori dai tempi utili il bando “Giovani in Biblioteca” che poi è stato dichiarato ammissibile ma non finanziabile.

I fatti

La notizia è stata divulgata dalla delegazione O.N.M.I.C. di Eboli «che ha appreso dal Decreto n.168 del 13/02/2024 che il progetto con il quale ha partecipato insieme al Comune di Eboli, all’associazione Cinema Social a.p.s. e la cooperativa sociale Amanuel è stato dichiarato ammissibile ma non finanziabile».

L’ammontare del finanziamento di euro 150.000,00, diviso equamente fra gli enti e il comune, sarebbe risultato utile a riqualificare la biblioteca comunale e a sovvenzionare i progetti delle tre associazioni.

Le dichiarazioni

«I tempi di invio del progetto però sono risultati più lunghi di quanto preventivato e, ad oggi, non possiamo che mostrare il nostro rammarico per questa, ennesima, opportunità persa. Trattandosi di un bando c.d. “a sportello”, insieme alla qualità del progetto, ricoprivano particolare importanza le tempistiche di presentazione dello stesso. Compito del Comune di Eboli era quello di presentare tale progetto in tempi congrui».

Dal decreto si evince come siano stati finanziati tutti i progetti presentati prima del 27 ottobre 2022.

Amarezza e dispiacere esprimono i membri della delegazione O.N.M.I.C. di Eboli che aggiungono: «La nostra delegazione, in questi ultimi anni, ha sempre collaborato con ogni realtà e ha sempre dimostrato disponibilità per ogni attività che potesse essere utile alla nostra città. Rimaniamo, inoltre, ancora in attesa di novità sulla figura del Garante della Persona Disabile, da noi richiesta ormai nel lontano 2021».