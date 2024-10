Eboli, degrado al rione Cicalese: amministrazione allestisce un tabellone per la pubblicità, indignati i residenti

La struttura ormai abbandonata e fatiscente dell’ex pastificio Pezzullo, ruderi che sono ricettacolo di animali e rifiuti. Degrado assoluto e abbandono: da qualche ora è stato installato accanto al muro perimetrale dell’ex opificio un tabellone di lamiera per le affissioni pubblicitarie e le comunicazioni.

Rabbia e indignazione tra i residenti

Tra stupore e meraviglia, sono indignati e increduli i residenti del rione Cicalese, traversa Pezzullo di Eboli. Indignati per la totale mancanza di servizi pulizia dell’area, intesa come bonifica strutturale e ambientale e increduli perché quello di cui il quartiere necessita, in termini di attenzione, è ben altro. E allora con un video pubblicato sui social e qualche polemica nuova per attirare l’attenzione su tutto il quartiere che è nelle adiacenze del centro, protestano i residenti.

«Sicuramente non abbiamo bisogno di un tabellone per la pubblicità noi che al rione Cicalese, traversa Pezzullo, siamo abbandonati a noi stessi tra degrado e disservizi», dice una residente. Solo qualche settimana fa il sindaco di Eboli Mario Conte aveva incontrato i residenti in un sopralluogo in zona per raccogliere richieste e istanze. Ad oggi è stato installato l’impianto per le affissioni.