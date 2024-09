Eboli, dalla pista da ballo ai fornelli: Vito Coppola vince MasterChef UK 2024

L’ebolitano Vito Coppola ha vinto CelebrityMasterChef Inghilterra 2024, diventando il diciannovesimo chef famoso a sollevare l’ambito trofeo nel concorso di cucina della BBCOne.

La notizia che ha fatto il giro della Città di Eboli è stata incassata dalla comunità locale con grande soddisfazione.

Vito, che ha cucinato davanti ad altre 19 celebrità, ha ottenuto la vittoria dopo sei settimane sempre più intense di gare di cucina e test culinari, concludendosi con un’emozionante sfida nella cucina di MasterChef contro i suoi colleghi finalisti e alla presenza del presentatore televisivo e radiofonico Craig Doyle e l’attrice Rochenda Sandall.

Il suo medagliere personale si arricchisce e a tutti gli ambiti traguardi si aggiunge anche il titolo di Celebrity MasterChef ottenuto dai giudici di MasterChef Gregg Wallace e John Torode.

Vito Coppola

Dalla pista da ballo alla cucina. Vito Coppola, ex maestro di Ballando con le stelle nel 2021 (in coppia con Arisa), sarà uno dei 20 concorrenti di Masterchef UK. Il ballerino ha deciso di intraprendere una nuova strada e dedicarsi alla cucina, pronto a mettersi alla prova anche in questa avventura.

Alla vigilia della sua nuova esperienza aveva detto orgoglioso: “Mio nonno dice sempre: Vito fai le cose con amore e passione e non sbaglierai mai. Prometto che lo farò!“.