Vito Coppola: da Agropoli a Ballando con le Stelle

AGROPOLI. Vito Coppola è il giovanissimo talento voluto fortemente da Milly Carlucci come professionista nella sua trasmissione in onda su RAI 1, “Ballando con le Stelle”. Dovrà istruire e affiancare nelle gare di danza la cantante Arisa.

Vito, nativo di Eboli, è cresciuto al fianco dei suoi zii, Bruno e Laura Manna, titolari di una scuola professionale di ballo ad Agropoli, in località San Marco, e molti cittadini agropolesi lo ricordano, proprio per le sue brillanti esibizioni durante i saggi della Roland’s school. Una grande presenza scenica, per un ragazzo che nonostante la giovane età ha già collezionato numerosi titoli come Campione d’Italia FIDS.

Queste le parole, cariche di energia con cui ha annunciato la sua partecipazione a questa nuova avventura, sui social: