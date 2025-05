Eboli, controlli a tappeto sulla Litoranea: fermati 4 uomini di nazionalità marocchina

Nel corso di un servizio mirato al controllo del territorio e alla sicurezza stradale sulla Litoranea, una pattuglia della Polizia Municipale di Eboli ha intimato l’alt a un’autovettura presa a noleggio. A bordo del veicolo, oltre al conducente, si trovavano tre uomini di nazionalità marocchina.

L’operazione

Durante le verifiche di rito, è emerso che il conducente era sprovvisto della patente di guida necessaria per condurre il veicolo. Ai passeggeri, invece, è stato riscontrato il mancato possesso di documenti di identità validi. Dai successivi accertamenti effettuati tramite i terminali in dotazione ai carabinieri della stazione di santa Cecilia, è risultato inoltre che i tre uomini annoveravano numerosi precedenti penali a loro carico. In seguito a quanto accertato, gli agenti della Polizia Municipale hanno proceduto a sanzionare il conducente per la violazione delle norme del Codice della Strada relative alla guida senza patente. Data la situazione riscontrata, e in particolare l’assenza di documenti e la presenza di precedenti penali a carico delle passeggere, tutti e quattro gli occupanti del veicolo sono stati identificati.

Indagini in corso

La loro posizione è ora al vaglio delle autorità competenti per le valutazioni del caso riguardo la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale e l’eventuale adozione di provvedimenti di espulsione.