Eboli: continua la campagna informativa per la corretta differenziata

Sarim e Assessorato all’Ambiente hanno avviato l’ennesima campagna informativa, ad Eboli, sia attraverso i canali social che, nei prossimi giorni, con nuove affissioni murali su tutto il territorio, per la corretta differenziazione dei rifiuti.

Il primo step riguarda la raccolta del vetro

«Spesso i cittadini buttano insieme al vetro anche altri materiali, come il cristallo che, sebbene simile, non può essere riciclato come il vetro. Oppure dimenticano di eliminare tappi, ceramiche o altro materiale vanificando gli sforzi per il corretto riciclo. – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca – Abbiamo deciso di riproporre con tutti i canali a disposizione le informazioni necessarie nel modo più semplice possibile. Iniziamo dal vetro e proseguiremo con tutte le frazioni di rifiuti».

Il secondo step riguarderà il multimateriale. Cosa può essere introdotto nei sacchetti e cosa no, oltre alla necessità di evitare i vecchi sacchi neri.

Il nuovo sistema

Intanto con la gara ormai prossima per la gestione del sistema di raccolta l’Amministrazione incentiverà il ricorso alle isole ecologiche seminterrate come quelle già in funzione. Questo sistema, infatti, consente ai cittadini di disfarsi dei rifiuti, comunque correttamente differenziati, ma senza vincoli di giorni ed orari.