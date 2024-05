Eboli: cerimonia solenne in piazza della Repubblica nel Centenario dell’associazione bersaglieri

Nel giorno della commemorazione del Centenario dell’associazione bersaglieri, in piazza della Repubblica a Eboli, alla presenza delle maggiori autorità civili e militari si è svolta una cerimonia solenne con il transito del labaro del Centenario.

La giornata

La cerimonia, che è stata organizzata nei dettagli dal maresciallo bersagliere Ernesto Gambardella, Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Eboli – Piana del Sele – Generale Antonio Scrimieri, ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole ebolitane e di tanti cittadini. Una occasione per ricordare il valore e il sacrificio militare di chi si è speso per a Patria e pe difendere i diritti civili ed umani dei popoli e per favorire la partecipazione delle scolaresche a momenti altamente formativi.

Una giornata nel segno del ricordo

Durante la cerimonia, alla presenza del Sindaco di Eboli Mario Conte, da Palazzo Sant’Agostino il consigliere provinciale Filomena Rosamilia, delegata alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali, ha consegnato una targa ricordo nelle mani del presidente Gambardella in occasione del centenario dell’associazione e a memoria. Una giornata partecipata per la collettività ebolitana che sempre con grande entusiasmo segue questo tipo di iniziative.