Eboli: “Centro storico: c’è un giovane che dorme ancora per strada. E nessuno interviene!”

Dorme avvolto da coperte di fortuna e un materasso messo al lato di un vicolo, un giovane che da qualche settimana sarebbe stato sfrattato da una abitazione nel centro storico di Eboli.

Una notizia che InfoCilento aveva trattato già qualche tempo fa e che ieri, in un incontro tra residenti e sindaco, sembrava addirittura essere stata comunicata come “risolta”.

Il caso

Il ragazzo, a detta del Comune, sarebbe stato accompagnato in un centro di accoglienza. Questa mattina invece è stato notato al solito posto. Sotto l’arco accanto ai rifiuti.

«Il ragazzo è quando qua – spiegano i residenti – ci chiediamo chi è stato accompagnato in un centro dì accoglienza e soprattutto chi crede di prenderci in giro. Sembra una sfida tra residenti e amministratori. Per loro va sempre tutto bene, ma noi che viviamo i disagi quotidiani di questa zona sappiamo bene che qui la situazione è drammatica».

Stanotte ha piovuto e il ragazzo questa mattina è stato notato sotto l’arco di via Vocca. Lo stesso identico posto in cui ha trovato rifugio da circa un mese. Sotto l’arco. Accanto ai rifiuti.