Eboli: vive per strada tra indigenza e povertà. L’allarme dei residenti

Vive in strada tra indigenza e povertà. Accade ad Eboli e pare che questa situazione duri da circa un mese e che più volte sia stata portata all’attenzione anche degli organi preposti. Protagonista della vicenda un giovane, pare con qualche problema di salute, a cui i residenti provano a dare aiuto.

Il caso

Senza fissa dimora dopo una vicenda a quanto pare burocratica relativa all’appartamento nel quale viveva, il giovane trova ospitalità di volta in volta in una zona diversa del borgo antico. Materassi e coperte per ripararsi dal freddo della notte e cartoni per custodire il necessario e gli effetti personali.

Negli androni dei palazzi, nei vicoli meno ventilati e più coperti, tra macerie e abbandono, il giovane trova riparo per la notte e vaga cambiando spesso zona.

Senzatetto ad Eboli, l’appello dei residenti

L’ultimo appello in ordine di tempo lo lancia una residente di via Don Paolo Vocca che si rivolge direttamente al Sindaco Mario Conte.

«Da un pò di tempo, vive qui sotto una persona non italiana, a dire di molti residenti della zona, si tratta di una persona con problemi. Non sarebbe il caso di intervenire?». La donna pone una serie di domande al primo cittadino affinché si trovi una soluzione idonea ad una questione che insieme al problema di ordine sociale ne abbraccia anche un altro di ordine igienico sanitario. «Non è accettabile che una persona viva per strada davanti all’indifferenza generale».

Da un profilo social riconducibile al primo cittadino di Eboli, ma probabilmente gestito da terzi, si legge a commento: «apprendo ora questa emergenza. Chiedo immediatamente ai servizi sociali di verificare e assumere i provvedimenti del caso».