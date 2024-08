Eboli: centro cittadino ostaggio di ragazzini in bicicletta e monopattino. Sfiorata rissa a San Bartolomeo

Accade sempre più spesso che una banda di ragazzini preadolescenti su e giù per il centralissimo Viale Amendola e in piazza della Repubblica di Eboli, arrechi disturbo ai commercianti, ai pedoni, ai residenti. Anche gli avventori dei bar della zona lamentano lo scorrazzare incontrollato dei giovani in bicicletta che in più di una occasione hanno creato veri pericoli ai pedoni.

I fatti

L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato nei pressi del piazzale di San Bartolomeo e necessario è stato l’intervento di due pattuglie di carabinieri.

Gli uomini in divisa hanno dapprima dovuto sedare gli animi di genitori alterati e poi riportare la calma generale per un diverbio scaturito immediatamente dopo un litigio tra ragazzini e accuse di furto di biciclette e minacce.

Anche in piazza della Repubblica non c’è tregua e tra biciclette e monopattini lanciati a forte velocità il problema sicurezza resta la piaga più allarmante. Sempre l’altra sera alcuni genitori sono quasi venuti alle mani per difendere le ragioni di un gruppo di ragazzini a discapito dell’altro. Anche in quella occasione le forze dell’ordine hanno riportato la calma.

Potenziamento dei controlli e maggiore sicurezza: e quanto chiedono gli ebolitani agli organi competenti.