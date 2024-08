Controlli dei carabinieri nel Golfo di Policastro: sequestri e sanzioni

Weekend di controlli nel golfo di Policastro. I carabinieri della Compagnia di Sapri nella serata tra sabato e domenica hanno svolto un servizio straordinario di controllo nei Comuni di Sanza, Santa Marina, Vibonati e Sapri per il contrasto all’illegalità diffusa, e con l’obiettivo principale di controllare le persone in transito sulla superstrada “Bussentina”.

L’esito dei controlli

Nel corso del servizio sono stati deferiti per guida in stato di ebrezza tre automobilisti.

Inoltre sono state elevate 17 contravvenzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e 1 per revisione scaduta.

E ancora: sono stati sottoposti a sequestro 3 motocicli/ciclomotori poiché i conducenti erano sprovvisti di casco protettivo, ritirate inoltre 1 carta di circolazioni e7 patenti di guida, mentre sono stati segnalati alla Prefettura 4 soggetti a cui sono stati sequestrati complessivamente 8,10 grammi di sostanza stupefacente del tipo di hashish e 3 grammi di marijuana.

Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente 86 veicoli e 161 persone.