Eboli, “Centro antico”, il gruppo La Città del Sele spinge sulle attività dell’amministrazione comunale: ecco le richieste

Sono i consiglieri comunali del gruppo “La Città del Sele” Antonio Alfano e Alessia Saveria Palma che attraverso una nota stampa incalzano l’assessore alla Sicurezza Antonio Corsetto e sostengono la progettualità messa in campo dall’amministrazione comunale di Eboli e del Sindaco Conte.

Alfano e Palma si rifanno alla notizia dell’avvio dei controlli sugli affitti in nero nel Centro Antico, comunicata dall’Assessore Corsetto alla stampa, che a loro dire “va nella giusta direzione”.

Le richieste

«Oggi, dopo aver svolto un puntuale censimento, grazie al lavoro dell’Ufficio Anagrafe, ci sono le condizioni per promuovere una verifica caso per caso degli immobili, dei loro proprietari, dei titoli e dei conduttori. Il controllo delle presenze nel Centro Antico, inoltre, è indispensabile per porre un freno alle note problematiche di vivibilità, che spaziano dal conferimento irregolare dei rifiuti da parte di alcuni incivili, alla sicurezza, all’abbandono delle deiezioni canine». I consiglieri del gruppo La Città del Sele che in Giunta vantano la presenza degli assessori Salvatore Marisei e Lucilla Polito esprimono supporto all’esecutivo Conte e intendono svegliare le azioni.

«È solo il primo passo di una rinnovata attenzione alle nostre radici che, come Città del Sele, abbiamo posto al centro della nostra azione sin dal primo giorno del nostro insediamento e che ora si mostra in modo più concreto. La progettazione di interventi di rigenerazione del tessuto edilizio che spaziano dalla ‘Casa Cultura’, immersa in un parco urbano, che sorgerà sull’ex Scuola Berniero Lauria, la ristrutturazione del Complesso di S. Antonio, la rimozione del degrado degli edifici abbandonati in Via Barbacani, Via Castello, Via La Francesca e conseguente riqualificazione degli spazi pubblici, la valorizzazione delle aste torrentizie del Tufara e del Tiranna».

Antonio Alfano e Alessia Palma che firmano il documento, si dicono «fiduciosi che anche il piano della sosta riservata ai residenti e la zona a traffico limitato su Corso Garibaldi, Piazza Porta Dogana e Via Roma, possano a breve diventare realtà. È un punto nodale del programma di mandato del Sindaco Conte sul quale ci siamo spesi con i nostri Assessori della Città del Sele, che ora va portato fino in fondo senza tentennamenti».

B&B nel centro vanno accompagnati con la promozione turistica e non ostacolati

«I B&B che sono nati spontaneamente nel Centro Antico negli ultimi anni sono sicuramente un buon segno, vanno ora accompagnati, e non ostacolati, con una promozione turistica e culturale, come peraltro è stato fatto grazie a ‘Eboli Cult’ nella scorsa estate, che ne consenta una maggiore visibilità e la possibilità di crescere ed espandersi. In tale direzione gli immobili del Comune ancora disponibili dovranno essere nuovamente offerti alle imprese, possibilmente con incentivi fiscali che ne favoriscano l’appetibilità e incoraggino nuovi investimenti, oltre che per esercizi di ricettività, anche nella ristorazione, nel commercio, nell’artigianato tipico e nei servizi.

E’ compito dell’Amministrazione Conte tenere insieme tutte queste attività e conseguire il massimo dei risultati e fare del Centro Antico uno dei volani dello sviluppo dell’intera città».