Eboli, Carmine Fiorillo lascia l’Ospedale Ruggi: era stato colpito dal crollo dell’albero all’Università di Fisciano

Dopo quasi quattro mesi di cure intensive, Carmine Fiorillo ha lasciato l’ospedale “Ruggi” di Salerno per iniziare la riabilitazione presso un centro specializzato a Imola. Questo passaggio rappresenta un traguardo importante nel suo percorso di recupero, un simbolo di speranza per lui e per tutti coloro che lo hanno sostenuto.

I fatti

Il 30 novembre scorso, un evento tragico ha scosso il campus dell’Università di Fisciano: un albero sradicato dal vento ha colpito tre studenti, cambiando per sempre le loro vite. Tra loro, Carmine Fiorillo, giovane di Eboli che ha lottato tra la vita e la morte, affrontando un percorso di ripresa lungo e difficile.

L’impatto dell’albero ha causato a Carmine lesioni gravissime: trauma cranico, fratture multiple e una lesione alla colonna vertebrale. Ricoverato d’urgenza all’ospedale “Ruggi” di Salerno, le sue condizioni erano critiche. Grazie all’intervento tempestivo e alla professionalità dei medici, Carmine ha iniziato un lento ma costante miglioramento.

Nonostante le sfide immense, Carmine ha affrontato ogni fase della sua riabilitazione con determinazione, supportato dall’amore della sua famiglia e dalla dedizione del personale medico.